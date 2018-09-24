Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета хоккейного клуба “Динамо-Минск” Игоря Шуневича, передает БЕЛТА.

В первую очередь глава государства поинтересовался криминогенной ситуацией в стране за прошедший период этого года. Особое внимание он обратил на совершаемые преступления в быту, а также ситуацию в сельской местности. Отдельно Александр Лукашенко попросил доложить о результатах борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией. Была затронута и миграционная сфера. “Что-то надо нам в законодательстве поправлять, как считает Министерство внутренних дел. Если так – пожалуйста, обсудим”, – сказал глава государства.

Традиционно президент поинтересовался у Игоря Шуневича, как сейчас строится работа в хоккейном клубе “Динамо-Минск”. “Как-то “колбасит” эту команду с начала года и в предсезонку. Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с “Локомотивом”. Просто героически. С “Северсталью” 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским “Динамо”. Какие-то перепады. Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?” – задал вопрос Александр Лукашенко.

Как доложил министр, оперативная обстановка в стране подконтрольна органам внутренних дел и характеризуется только отдельными резкими осложнениями. “Нам вновь пришлось реагировать на факт захвата заложников. В другом чрезвычайном происшествии один сотрудник погиб, второй получил ранения. Но при реализации одной из основных задач по предназначению самым главным результатом считаю обеспечение снижения числа лиц, потерпевших от преступлений (минус 3%), а также погибших – почти минус 4%”, – подчеркнул Игорь Шуневич.