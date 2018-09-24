Безвизовый режим не влияет на криминогенную обстановку в Беларуси. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Алексей Бегун. По его словам, либерализация визового режима не привела к росту преступности и правонарушений со стороны мигрантов.

МВД постоянно мониторит персональные данные лиц, которые пересекают границу, чтобы снять озабоченность российских коллег по поводу возможного проникновения нелегальных мигрантов в их страну.

При этом Алексей Бегун отметил, что в Беларуси по-прежнему задерживают нелегалов, которые пытаются попасть в ЕС по карте футбольных болельщиков чемпионата мира по футболу в России, хотя в Беларуси для них установлен визовый режим въезда и пребывания.