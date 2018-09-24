Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо озвучил информацию о задержании крупного нелегального арсенала, передает БЕЛТА.

На встрече, в частности, речь шла о возможном увеличении количества пограничников и усилении работы по отдельным направлениям. “Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие”, – заявил глава государства.

“Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее”, – привел подробности глава государства. “Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели – в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность – нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом – туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму”, – добавил президент Беларуси.