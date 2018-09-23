Бюджетные расходы на поддержку реального сектора в будущем году сократятся на 10%, а вот социальную часть урезать не планируется.

Особенности внесенного президенту бюджета-2019 анализирует начальник главного управления бюджетной политики Минфина Елена Печень в статье в очередном номере профильного журнала «Финансы, учет, аудит».

Уже традиционно бюджет считают по базовому сценарию экономического развития — то есть очень скромному. К примеру, расчет велся из прироста ВВП на 2,1%, инфляция — 5% (декабрь к декабрю), ставка рефинансирования — 10%, цена нефти — 60 долларов за баррель, курс доллара — 2,2160 белорусских рублей и 69 — российских.

Доходы республиканского бюджета запланированы на уровне 36,6 млрд рублей (+0,1% к оценке 2018-го года). Фактическое отсутствие роста в Минфине объясняют более консервативной ценой нефти и началом в России налогового маневра, снижающего объемы поступлений в бюджет экспортных пошлин.

На погашение и обслуживание госдолга в следующем году потребуется 8,7 млрд рублей, в том числе 5 млрд — на обслуживание.

Елена Печень подчеркивает социальную направленность бюджета: всего на финансирование социальной сферы из консолидированного бюджета будет направлено 16,1 млрд рублей, что на 12,5% выше уровня нынешнего года. Доля социальных расходов вырастет на 3,5 процентного пункта до 45,9%. Удельный вес расходов на зарплату бюджетникам и пенсии военнослужащим вырастет с 35% почти до 38%.

В целом фонд оплаты труда с учетом пенсий военнослужащих составит 13,3 млрд рублей, увеличившись на 11%. В итоге зарплата бюджетников должна удержаться на уровне 80% к средней по стране. В номинальном выражении ожидается ее рост на 9%.

Несмотря на предпринимаемые меры по сокращению дефицита Фонда соцзащиты, в том числе за счет повышения пенсионного возраста, законом о бюджете предусмотрена бюджетная субвенция в Фонд на уровне 1,3 млрд рублей (против планируемых 686 млн рублей в 2018 году).

Ожидается, что расходы на поддержку многодетных семей, то есть на формирование семейного капитала, выделят на 10% больше — 343 млн рублей.

Увеличится и бюджетная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем тоже с акцентом на многодетные семьи. Объем адресных субсидий планируется увеличить практически в два раза. Если за 8 месяцев нынешнего года на эти цели пошло 15 млн рублей, то план на 2019-й — 75 млн рублей, отмечает начальник главного управления.

Расходы республиканского бюджета-2019 запланированы на уровне 21,8 млрд рублей. Профицит бюджета составит 1,7 млрд рублей и пойдет на погашение госдолга.