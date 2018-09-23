22 сентября в Верхнедвинском районе с поездом столкнулся мотоцикл, на котором ехали отец с сыном. Мотоциклист погиб, а ребенок получил травмы.

ДТП произошло на железнодорожном переезде у деревни Мартиново около 17:10. Примерно в 40 метрах от путей мотоциклист начал тормозить и съехал на правую обочину. После этого мотоцикл сбил ограждение переезда и врезался в грузовой поезд.

В результате столкновения с поездом водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а у его 14-летнего сына произошла травматическая ампутация левой ноги.

Машинист поезда не заметил столкновения с мотоциклом, проехал переезд и проследовал дальше по маршруту. Милицию вызвали очевидцы аварии, травмированного подростка доставили в реанимационное отделение Верхнедвинской больницы.

У погибшего мотоциклиста взяли биоанализы для выяснения его состояния в момент дорожно-транспортного происшествия. Отец и сын ехали в шлемах, на мотоцикл имелись все необходимые документы. По факту аварии проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.