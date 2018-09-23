22 сентября ровно в полдень обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер со словами “Откупорено!” вбил при помощи специального молотка кран в бочку со свежесваренным пивом, что ознаменовало начало гуляний. Премьер Баварии Маркус Зёдер традиционно получил первую кружку хмельного напитка.

“Октоберфест” проводится в административном центре Баварии уже в 185-й раз. На мероприятии приняты усиленные меры безопасности: порядок обеспечивают около 600 полицейских.

Крупнейший в мире праздник пива продлится до 7 октября. Ожидается, что его посетят порядка шести миллионов человек.