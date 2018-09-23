Около 8,7 млрд рублей (почти 4,2 млрд долларов по курсу Нацбанка РБ на 21.09.2018) предстоит направить Беларуси на обслуживание и погашение госдолга в 2019 году, сообщила начальник главного управления бюджетной политики Министерства финансов Елена Печень.

На погашение государственного долга Беларусь направит 5,7 млрд рублей, на обслуживание пойдет еще 3 млрд, уточнила представитель Минфина в журнале “Финансы, учет, аудит”.

Помимо рефинансирования части госдолга, Беларусь на его погашение и обслуживание рассчитывает направить часть доходов республиканского бюджета, в том числе вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты.