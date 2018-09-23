Проститься с председателем правления ФК БАТЭ Анатолием Капским, который скоропостижно скончался на 53-м году жизни, можно будет в понедельник, 24 сентября.

Траурные мероприятия пройдут в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района, сообщила пресс-служба футбольного клуба БАТЭ.

В 7 утра начнется заупокойная Божественная литургия, в 8 — отпевание.

Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 в фойе «Борисов-Арены» (вход рядом с Media и парковкой P7).

Отдать дань уважения и памяти успешному футбольному менеджеру, яркой личности и замечательному человеку смогут все желающие.

Футбольный клуб БАТЭ был основан 12 апреля 1996 года. Спустя три года борисовчане впервые завоевали золотые медали чемпионата Беларуси. С тех пор клуб постоянно оказывается в числе лучших команд республики.