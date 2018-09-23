Продолжительные дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 24 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности.

В понедельник будет облачно. Ночью по юго-западу пройдут дожди, днем на большей части территории республики – продолжительные сильные дожди.

Ветер будет южный с переходом на северо-западный: ночью по юго-западу страны, а днем во многих районах сильный, порывистый, местами очень сильный. Ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами – до 22-27 м/с.

Температура воздуха ночью и утром составит 5-10 градусов тепла, по северу в отдельных районах – плюс 2-4 градуса. Во второй половине дня повысится до 8-14 градусов со знаком плюс, по Гомельской области – до 16 градусов.

Во вторник 25 сентября во многих районах страны сохранится усиление ветера порывами 15-20 м/с, ночью местами по востоку до 22-27 м/с.