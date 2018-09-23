Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по проблеме поступления в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и договорились о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании “Газпром”.

Соответствующий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 22 сентября по инициативе российской стороны после прошедшего в Минске совещания, где обсуждались итоги белорусско-российских переговоров в Сочи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе президента.

“По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании “Газпром”, – проинформировали в пресс-службе.

Александр Лукашенко на прошедшем совещании заявил, что самый главный вопрос, который обсуждался на сочинских переговорах, был связан с возвратом денежных средств от “перетаможки” сырой нефти в белорусский бюджет, а также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов.

“Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ) окончательно согласуем решение этого вопроса, – заявил президент. – Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант”.