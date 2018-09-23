Белоруска Алена Омелюсик победила в командной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту в австрийском Инсбруке, сообщает БЕЛТА.

Дистанцию в 54,5 км немецкая профессиональная велогруппа Canyon/Sram Racing в составе Трикси Воррак, Лизы Кляйн, Елены Кьечини, Ханны Барнес, Эллис Барнес и Алены Омелюсик преодолела за 1 час 01 мин. 46 сек. Второе место в Инсбруке сегодня заняла Dolmans Cycling Team из Нидерландов. А замкнула тройку призеров еще одна команда из этой страны Sun Web.

Ранее белоруска становилась чемпионкой мира в командной гонке с раздельным стартом в 2015 году в американском Ричмонде. В 2016-м в Дохе она стала серебряным призером. Также на счету Алены Омелюсик победа в индивидуальной гонке на I Европейских играх в Баку.