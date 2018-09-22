Іншыя рубрыкіКрымінал, здарэнні Умер Анатолий Капский 22.09.2018 в 13:35 76 0 В субботу, 22 сентября, на 53-м году жизни скоропостижно скончался председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский. АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА Умер Денис Норден Роналду удалили с поля в первом матче за “Ювентус” в Лиге чемпионов, и он заплакал ВИДЕО Лига наций: Беларусь сыграла вничью с Молдовой НАПІСАЦЬ АДКАЗ адмяніць адказ Калі ласка, дабаўце ваш каментар! Калі ласка, увядзіце ваша імя Вы ўвялі няправільны адрас! Калі ласка, увядзіце ваш электронны адрас тут Пожалуйста, введите ответ цифрами:1 × 4 = Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50