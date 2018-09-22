Умер Анатолий Капский

В субботу, 22 сентября, на 53-м году жизни скоропостижно скончался председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский.

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