С февраля в Беларуси 189 человек заболели корью

С февраля 2018 года во всех регионах Беларуси зафиксировали 189 случаев кори, сообщили накануне в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ). В подавляющем большинстве – это завозные случаи и случаи у тех, кто констатировал с заболевшими людьми.

В РЦГЭиОЗ отметили, что благодаря вакцинации в Беларуси сформировалась сильная иммунная прослойка, которая не позволяет вирусу кори активно циркулировать среди населения. Большинство случаев завозов связаны с пребыванием граждан в Украине, где продолжается вспышка заболевания. Также зарегистрированы единичные случаи заболевания у украинцев, прибывших в Беларусь.

В Беларуси 85% заболевших корью людей были не привиты против кори, в том числе из-за отказа от вакцинации, либо привиты не полностью. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья советуют граждан, которые планируют отправиться за границу, уточнить прививочный статус против кори и при необходимости сделать прививку. Перед выездом за рубеж нужно сделать профилактическую прививку, если ранее вы не болели корью или в медицинских документах отсутствуют сведения о двух прививках против кори (для лиц старше 6 лет).

На конец августа, по информации Европейского регионального бюро ВОЗ, в Европе было зарегистрировано около 47 тыс. случаев кори, более 60 случаев закончились смертью заболевшего. Большинство случаев заболевания – в Германии, Греции, Грузии, Италии, России, Румынии, Великобритании, Сербии, Франции и Украине. Так, с начала года в Украине произошло более 30 тыс. случаев кори, от осложнений умерло 13 человек.