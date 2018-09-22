Пожилая велосипедистка погибла под колесами фуры

На перекрестке неравнозначных дорог женщина не предоставила преимущество фуре, которая двигалась по главной дороге.

Грузовой автомобиль совершил смертельный наезд на 66-летнюю женщину, двигавшуюся на велосипеде, сообщили в ГАИ Брестской области.

Инцидент произошел около полудня 21 сентября в Каменецком районе. Велосипедистка ехала по дороге Н400 Каменец – Голый Борок и на перекрестке неравнозначных дорог не уступила двигавшемуся по главной дороге большегрузу DAF.

“В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП”, – сообщили в ГАИ.

За рулем фуры находился 63-летний житель Бреста. Погибшая женщина также проживала в областном центре.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В этот же день смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло в Столинском районе. Автомобиль сбил 71-летнего дедушку, который ехал на велосипеде в попутном направлении и решил повернуть налево. Пострадавший был доставлен в больницу, однако там он скончался.