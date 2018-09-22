Исследователи объяснили, почему лекарства иногда не помогают

Наверняка многие сталкивались с тем, что принимаемые ими лекарства оказывались малоэффективными или вовсе не помогали. Если в руках была не подделка, а оригинал, тогда дело, возможно, не в препарате, а в нас самих. Точнее, в одном специфическом белке нашего организма, P-гликопротеине, который попросту вымывает потенциально вредные химические вещества, попадающие в организм, — уверенны исследователи из Университета Вюрцбурга. Команде немецких ученых удалось выяснить, почему многие лекарственные оказываются неэффективными.

Как выяснилось, очень важный для поддержания здоровья клеток белок P-гликопротеин выводит из организма не только природные продукты обмена веществ, но и попадающие извне химические вещества, которые он расценивает как угрозу. Исследователи подчеркивают, что P-гликопротеин как сильнейший модулятор химического транспорта через клеточные мембраны способен также препятствовать правильному действию лекарственных агентов. Другими словами, белок не «видит» разницы между лекарствами и токсическими соединениями, вымывая и те, и другие.

К сожалению, данный процесс не только лишает пациента необходимой лекарственной терапии, но и формирует устойчивость ко многим препаратам, которые используются в лечении различных заболеваний (включая онкологические). Немецкие ученые не только обнаружили проблему, но и предложили ее возможное решение путем создания нанокапсул — особой лекарственной формы, которая была бы способна «обмануть» белок P-гликопротеин.