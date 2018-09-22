Бензин в Беларуси опять подорожает с воскресенья

Последние подорожание было неделю назад, нынешнее – уже 16-е по счету с начала года.

Стоимость топлива в Беларуси вырастет на одну копейку с 23 сентября, сообщили в пресс-службе “Белнефтехима”.

“Розничные цены на автомобильное топливо изменяются. С 23 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку”, – говорится в сообщении концерна.

Таким образом, стоимость топлива составит:

АИ-92-К5-Евро – Br1,36

АИ-95-К5-Евро – Br1,44

АИ-98-К5-Евро – Br1,65

ДТ – Br1,44

В “Белнефтехиме” пояснили, что подорожание вызвано компенсацией возросших затрат НПЗ на приобретение нефти, которая продолжает расти в цене.