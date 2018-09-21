В Минске планируют запустить виртуальные проездные в транспорте

БПС-Сбербанк планирует к лету 2019 года разработать и запустить в столице виртуальные проездные. Их можно будет использовать как в метро, так и в наземном транспорте, рассказал заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Виртуальный проездной можно будет приобрести на специализированном ресурсе. Там же можно будет выбрать срок его действия или количество поездок. Обмен данными будет происходить в момент контакта банковской карты с валидатором, после чего система автоматически распознает виртуальный проездной. В перспективе для этого можно будет использовать смартфон или часы с технологией NFC.

Новый формат проездного документа планируют разработать в продолжение транспортного проекта, который уже действует в столичной подземке. Ранее банк предоставил возможность платить карточками за проезд в столичном метро. Для этого во всех вестибюлях были установлены турникеты с валидаторами. Для расчетов можно использовать бесконтактные карты любого банка платежных систем Visa и MasterCard.

Теперь БПС-Сбербанк собирается внедрить технологию на наземном транспорте. Для расчетов надо лишь будет поднести банковскую карту к валидатору. Проезд также можно будет оплатить смартфоном или любым другим устройством с поддержкой технологии NFC.

Планируется, что пилотный проект будет реализован на отдельных маршрутах еще до конца текущего года. Потенциал банка позволяет внедрить технологию в масштабах всего Минска к лету 2019 года, то есть к началу II Европейских игр.

«Я и сам активный пользователь технологии бесконтактной оплаты. Использую ее по пятницам, когда еду с работы до станции метро «Уручье», это отличное решение чтобы избежать пробок и выкроить дополнительное время для отдыха. Жетонами или проездными не пользуюсь — с банковской картой значительно быстрее и удобнее», — признался Олег Бородко.