В Беларуси будут внесены поправки в законодательство по ужесточению наказания водителей за управление автомобилем в пьяном виде.

Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Планируется установить минимальный и увеличить максимальный срок наказания в виде лишения свободы за «нетрезвое» вождение с тяжкими последствиями.

Александр Конюк проинформировал об этом на заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ в Душанбе, сообщает Myfin.by со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.

В настоящее время за “пьяное” вождение, которое повлекло гибель человека или причинение тяжелых травм, могут лишить свободы на срок до семи лет.

Проект изменений также предусматривает лишение водительских прав не менее чем на пять лет за подобные правонарушения.

Это позволит уменьшить число правонарушений и преступлений, связанных с пьянством за рулем, отметил генпрокурор.