Ученые назвали самые бесполезные медицинские процедуры

Во время работы ученые проанализировали 2252 статьи, из которых в 1224 случаях описывалось чрезмерное использование медицинских препаратов, когда они не столько помогали, сколько наносили вред.

Исследователи из Университета Мэриленда в США по результатам изучения базы данных медицинских и биологических публикаций PubMed сформировали список бесполезных медицинских процедур. Во время работы ученые проанализировали 2252 статьи, из которых в 1224 случаях описывалось чрезмерное использование медицинских препаратов, когда они не столько помогали, сколько наносили вред.

На первое место антирейтинга врачи поставили ультразвуковое исследование сердца, при котором датчик помещается в пищевод. В некоторых случаях врачи применяют такую процедуру вместо обычной электрокардиограммы.

Также вызывает вопросы использование компьютерной томографической ангиографии для изучения легочной артерии. При этой процедуре пациент получает лишнюю дозу радиации.

Третье место досталось УЗИ сонной артерии и стентированию. Это исследование помогает определить вероятность развития инсульта. Ранняя диагностика способна спасти человеку жизнь, однако в 9 из 10 случаях она проводится напрасно. Особенно это касается хирургического стентирования.

В антирейтинг попало также удаление простаты при лечении рака предстательной железы. В случае обнаружения заболевания опухоли на ранней стадии оно лечится очень просто. Это делается при помощи анализа крови на маркеры. Сообщается также, что только 1% мужчин, у которых удалили простату, скончались от рака. Таков же процент тех, кто сохранил орган.

На пятом месте списка оказался дополнительный кислород при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Врачи сообщают, что большое количество кислорода не помогает пациентам с болезнью и легкие работают в прежнем режиме. В то же время эта процедура заставляет удерживать в органе углекислый газ, что отрицательно влияет на человеческий организм.