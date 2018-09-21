Введение США новых санкций ведет к резкому падению доверия к долларовой системе и самому доллару. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя включение в санкционные списки США в четверг 33 российских лиц и компаний.

Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 21 сентября.

“Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских физических и юридических лиц, то мы уже перестали чему-то удивляться… В очередной раз мы все убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала и доверие к доллару падает очень резко”, – сказал Лавров.

По его словам, Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от США, контролирующих долларовую международную финансовую систему.

“Не первый раз серьезные международные проблемы, затрагивающие многих членов мирового сообщества, становятся заложниками электоральных циклов, – сказал он. – Это очень близорукий подход, потому что, как я уже сказал, доверие к нынешним принципам международной финансовой системы подорвано очень серьезно. Все больше и больше стран задумываются о том, чтобы избежать от нее какой-либо зависимости”.

Лавров заверил, что выводы уже сделаны и Россия делает все необходимое, “чтобы не зависеть от тех стран, которые так поступают в отношении своих международных партнеров”.

“Все больше и больше наших партнеров в Азии, в Латинской Америке начинают исходить из таких же подходов. Думаю, что это движение будет только продолжаться”, – резюмировал российский министр.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России в связи с ситуацией в Украине. Документ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями в соответствии с положениями CAATSA.

В МИД России заявили, что такими санкционными мерами США “бездумно раскачивают” глобальную стабильность. Также в Москве подсчитали, что это 60 по счету ограничения против РФ.