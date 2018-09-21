Министерство труда РФ пересматривает перечень работ, на которых запрещено трудиться женщинам. Эта мера призвана расширить возможности женщин в сфере трудоустройства.

Российские женщины вскоре смогут работать дальнобойщицами и машинистами железнодорожного транспорта. Глава министерства труда России Максим Топилин сообщил, что в ближайшее время подпишет приказ о пересмотре перечня работ, на которых запрещено использовать труд женщин, причем некоторые ограничения будут отменены, передает DW.

“В настоящее время мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 “запрещенных” профессий”, – сказал Топилин журналистам на полях Евразийского женского форума в пятницу, 21 сентября, в Санкт-Петербурге.

По словам министра, принято во внимание то, что многие технологические процессы автоматизированы, а на рабочих местах применяется современное оборудование. “В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники”, – пояснил Топилин.

Глава Минтруда отметил, что обновление перечня расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда.