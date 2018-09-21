Подробности от КГБ: директор "Белэнергосетьпроект" брал откаты за победу в тендерах

18 сентября сотрудниками КГБ с поличным при получении взятки в размере $20 тысяч задержан директор РУП “Белэнергосетьпроект” Андрей Короткевич.

Как сообщает пресс-служба КГБ, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что посредником в получении незаконного денежного вознаграждения выступал заместитель генерального директора РУП «Объединенное диспетчерское управление» Владимир Васильченков.

Короткевич и Васильченков организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур за создание условий для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков.

В отношении Короткевича возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь «Получение взятки», Васильченкова – по ч. 2 ст. 432 УК Республики Беларусь «Посредничество во взяточничестве».

Подозреваемые водворены в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дали признательные показания.

Напомним, о задержании Короткевича неофициально сообщалось накануне, однако тогда не было информации, за что был задержан чиновник.