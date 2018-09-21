О том, что воду, предназначенную для питья, можно кипятить не более одного раза, знает любая рачительная хозяйка. Однако объяснить физико-химический механизм этого запрета могут только специалисты в области молекулярной физики и химии. Несмотря на сохранение органолептических характеристик жидкости в процессе кипячения, меняется ее структура и состав веществ. Почему нельзя кипятить воду дважды, научный факт подтверждается экспериментами. Данное явление вызвано несколькими причинами.

Физико-химические характеристики воды

Строение водной молекулы известно из курса школьной химии. В ее состав входит два атома водорода, соединенных с одним атомом кислорода. Химическая формула воды Н2О. Жидкость не имеет цвета, прозрачна, безвкусна и не имеет запаха. В водопроводной и природной воде (речной, озерной, родниковой) содержится множество растворенных минеральных химических примесей, большинство из которых вредны для организма человека. Кроме того, природная вода содержит сложные высокомолекулярные органические соединения, микрофлору и микрофауну.

Почему нельзя кипятить воду дважды – это научный факт

Основной целью кипячения воды является уничтожение вредных и болезнетворных микроорганизмов, которые погибают при повышении температуры жидкости.

Дело в том, что при очистке воды второй раз происходит уничтожения органики, т. е. болезнетворных бактерий, не происходит. Она погибает или разлагается в первый раз. Интенсивно выделяется водяной пар за счет испарения воды, в силу чего повышается концентрация минеральной составляющей – раствор становится более концентрированным, и, следовательно, способен нанести больший вред здоровью. В воде помимо минеральных веществ, солей, щелочных и кислотных радикалов, содержатся растворенные атомы водорода и кислорода. В процессе интенсивного испарения водяного пара атомарный водород, включая присутствующие в мизерных количествах изотопы дейтерия и трития, оседают на дно, увеличивая плотность жидкости. При повторном или длительном кипячении содержащийся в воде активный хлор вступает в реакцию с остатками органических веществ и минеральными растворенными веществами. Что может получиться в результате такой реакции, трудно предсказать. Здесь многое зависит от степени очистки воды на водозаборных станциях, где обязательно есть система глубокой очистки (фильтрации) и последующего хлорирования. Однако и физика, и химия учат нас, что для ускорения любой реакции исходные ингредиенты надо нагреть. Поэтому многократное кипячение воды приводит к увеличению вариантов химических реакций, результатом которых могут быть появление различного рода канцерогенных веществ и диоксинов.

Не отрицая верности всех приведенных научных фактов, возникает вполне законный вопрос – а почему нельзя пить дистиллированную воду? Здесь никаких запретов нет, но замечено, что дистиллят, не имеющий ни вкуса, ни запаха, также отрицательно влияет на здоровье человека. Причем, единого мнения среди ученых о причинах этого явления нет. По мнению некоторых ученых, в дистиллированной воде, прошедшей стадию пара и затем вновь сконденсированной, изменяется направление заряда и меняется величина дипольного момента. Для восстановления первоначальных свойств некоторые знахари рекомендуют дистиллированную воду, обладающую высокой степенью очистки и с точки зрения химии абсолютно безвредную для человека, заморозить. Для питья и приготовления пищи рекомендуется использовать талую жидкость.