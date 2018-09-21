Пенсионер влюбился в молодую девушку и соорудил бомбу для ее бойфренда(фото носит иллюстративный характер)

60-летний мужчина решил лишить молодую красавицу парня и самому занять место ее ухажёра.

В деревне Носовичи Добрушского района произошёл ужасный случай в результате неразделенной любви. Пенсионер уже давно положил глаз 29-летнию девушку, но, к сожалению та не отвечала ему взаимностью, ведь у нее был парень. Пенсионер решил избавиться от соперника и бросил ему в окно самодельную бомбу. В результате случившегося молодой человек получил многочисленные ранения рук, ног и груди, которые оказались не серьезными. Пенсионер же был задержан за покушение на убийство общественно опасным способом.

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