Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года вопросов, стоящих на белорусско-российской повестке дня. Об этом он заявил сегодня в Сочи на переговорах с президентом России Владимиром Путиным с участием руководства правительств двух стран, передает БЕЛТА.

“Мы четко выполняем свои договоренности, обязательства, как белорусы, так и россияне, мы с вами, естественно. Вы правильно сказали: мы договорились встретиться здесь в более широком кругу. Именно в этом кругу. Должен сказать вам, что как белорусы, так и россияне (правительства) очень серьезно поработали после этого. Мне премьер докладывал после встречи с премьер-министром России – очень интересные есть выходы на решение многих вопросов. И если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что до конца года практически все вопросы развяжем”, – сказал глава белорусского государства.

“Они (вопросы) не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее их надо решать. И многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере. Проблем особых с решением вопросов я не вижу. Я думаю, что просто надо принимать решения”, – добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что на прошлой встрече с Александром Лукашенко в Сочи речь шла о текущих делах, перспективах развития как двусторонних отношений, так и интеграционных объединений, в которые входят Беларусь и Россия. “Договорились о том, что мы встретимся в более широком составе. Тем более в правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам. Некоторые вопросы доурегулировать”, – сказал российский лидер.

Он отметил, что совсем недавно возникало много споров по ряду направлений. “Скажем, в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над “i” расставить. Поэтому договорились, что встретимся в широком составе”, – сказал Президент России.

Россия является основным торговым партнером Беларуси. По итогам 2017 года товарооборот составил $32,4 млрд и по сравнению с 2016 годом увеличился на 23,5%. Объем товарооборота за январь-июль 2018 года составил $20,4 млрд, увеличившись к уровню аналогичного периода прошлого года на 15,2%.

В 2017 году на долю России приходилось $3,7 млрд, или 38,1% общего объема привлеченных за этот период в Беларусь иностранных инвестиций.