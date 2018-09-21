Президенты Беларуси и России опять встречаются – в третий раз за последние три месяца. Что изменилось в отношениях двух стран за этот срок и что их осложняет, – у DW.

На пятницу, 21 сентября, запланирована встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она пройдет при участии членов правительств обеих стран и станет для лидеров двух государств уже третьей по счету за последние три месяца. DW с помощью экспертов проанализировала, что и как изменилось в отношениях Минска и Москвы за это время и чем они отягощены.

Минск сохраняет нейтралитет в противостоянии России и Запада

Отношения России с Западом, резко ухудшившиеся с середины 2014 года, по общему мнению наблюдателей, сказываются и на развитии Беларуси. В недавнем интервью государственному ТВ это признал и президент Александр Лукашенко.

Для Москвы, указывает политический обозреватель Андрей Федоров, уклончивость Минска по ряду важных политических вопросов (например, конфликт на Украине) остается первоочередной проблемой в отношениях с Беларусью. И за прошедшие три месяца ничего, что указывало бы на перемены в данной сфере, не произошло.

Российско-белорусские торговые конфликты

Для самой же Беларуси, продолжает Федоров, первоочередной проблемой является торгово-экономическая сфера. Президент Лукашенко в этой связи констатировал “величайшую экономическую зависимость от России”, назвав ее главный партнером Минска. Между тем трудности с допуском белорусской продукции на российский рынок стали перманентными, замечает эксперт аналитического центра “Стратегия” Валерий Карбалевич.

Причины этого он видит скорее в конфликте экономических интересов с российскими производителями аналогичной продукции, нежели в наказании Минска по инициативе Кремля. При этом ряд экспертов указывает, что конкуренция российских и белорусских производителей на продовольственном рынке РФ обострилась из-за российских программ импортозамещения, запущенных после введения западных санкций.

Отрицательное для Беларуси сальдо внешнеторговых операций с Россией грозит к концу года стать рекордным, подчеркивают авторы очередного выпуска “Минского барометра” (мониторинга внешнеполитической деятельности РБ и ситуации в области национальной и региональной безопасности). И констатируют: затягивание споров из-за экспорта белорусских молочных продуктов в РФ и новые трения из-за поставок нефтепродуктов дополнительно осложняют торговые связи.

Цены на поставляемую в РБ российскую нефть и новый кредит Минску

Поставлять нефть на прежних условиях – беспошлинно – Москва не хочет. Минск, в свою очередь, рассчитывает на компенсацию потерь белорусского бюджета из-за запланированного РФ налогового маневра. Из-за него цена импортируемой Беларусью сырой российской нефти вырастет, и соответственно существенно сократятся поступления в белорусский бюджет от продажи нефтепродуктов, произведенных в РБ из этой нефти.

Кроме того, белорусское руководство планирует обсудить получение очередного российского межгосударственного кредита. Примет того, что Беларусь добьется тут желаемого, по выражению старшего аналитика компании “Альпари” Вадима Иосуба, “не просматривается, намечается очередной тупик”.

Более оптимистично смотрит на ситуацию Валерий Карбалевич: “Переговоры о компенсации потерь бюджету Беларуси идут, попытка урегулирования – налицо, что-то Минск получит, но, возможно, не в том объеме, как хотелось бы”. Между тем политический обозреватель Андрей Федоров не исключает, что по каким-то причинам налоговый маневр могут и не ввести. В истории отношений РБ и РФ хватает примеров так и не реализованных планов.

На белорусско-российской границе без видимых перемен

С 27 июля 2018 года Беларусь продлила до 30 дней срок пребывания в стране без виз для граждан 80 стран, с которыми у России действует визовый режим. Официально Москва не комментировала эту инициативу и никаких действий, связанных с дополнительным контролем на белорусско-российской границе, не предпринимала. Но, добавляет Федоров, если когда-то поводом для недовольства стала возможность 5-дневного пребывания иностранцев в Беларуси без виз, то абсолютно ясно, что от продления такого срока до 30 дней Москва не в восторге.

Сейчас, как выразился Федоров, россияне установили какой-то желательный для себя уровень контроля на границе, не вполне соответствующий двустороннему соглашению о вырытых пограничных столбах.

Информационное давление на Минск

Накануне попытки отказа России от части взятых на себя обязательств в отношении Беларуси информационная политика Москвы нацелена на ослабление переговорных позиций Минска, полагают авторы Минского барометра. В российских медиа усилилось выражение негативного отношения к белорусским властям, говорит Андрей Федоров.

Сам факт появления подобного рода публикаций, по его мнению, можно трактовать как легкую пристрелку: “И реакция на это у первого лица была довольно болезненная. Возможно, в России решили выяснить, изменится ли поведение Лукашенко, надо ли подключать тяжелую артиллерию”.

По мнению Карбалевича, упомянутые публикации отражают некие настроения в российском обществе и элите, но пока на официальном уровне проблемы артикулируется в ином ключе – есть вопросы, давайте их обсуждать. Другое дело, что неадекватная оценка российскими экспертами ситуации в Беларуси ведет к ошибочным прогнозам и рекомендациям, заключил Карбалевич.