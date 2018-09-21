Продолжительность теплого периода на территории Беларуси с суммой температур воздуха выше нуля к 2041-2060 годам увеличится более чем на месяц.

Об этом свидетельствуют данные аналитической записки “Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом изменения климата”. Документ размещен на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как отмечается в работе, последствия изменения климата в Беларуси, начиная с 1989 года (теплые зимы, раннее наступление весенних процессов, увеличение продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода, увеличение повторяемости засух, волн тепла, высоких температур воздуха и др.) оказывают существенное влияние на сектор сельского хозяйства и достаточно хорошо изучены.

Авторы записки обращают внимание, что в период с 1989 по 2015 год среднегодовая температура воздуха в Беларуси на 1,3 градуса превысила климатическую норму.

“Анализ данных показывает существенное изменение агроклиматических характеристик: особенно это касается увеличения продолжительности теплого периода с суммой температур воздуха ≥0°С. Продолжительность этого периода к 2041-2060 гг.в среднем возрастет на 35 дней и будет колебаться от 280 до 310 дней, а на крайнем юго-западе в районе г. Бреста средняя продолжительности теплого периода с суммой температур ≥0°С составит 365 дней. т.е. зимы не будет”, – отмечается в работе.

Это при наиболее вероятном сценарии. При жестком сценарии произойдет увеличение теплого периода с суммой температур воздуха выше нуля к 2041-2060 годам на 54 дня.

Исследователи считают, что уже к 2030 году практически на всей территории Беларуси возможно будет возделывание кукурузы на зерно, подсолнечника.

“Прогнозируемое потепление климата приведет к изменению плодородия почв. Степень влияния климата на почвы зависит от типа почв. Для тяжелых, сильно увлажненных почв Поозерья потепление климата может оказать положительное влияние на их продуктивность, тогда как легкие почвы Полесья станут менее продуктивными. Имеются основания считать, что в условиях меняющегося климата ожидаются изменения запасов органического углерода в пахотных почвах”, – отмечается в исследовании.