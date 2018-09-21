Беларусь попала в топ-10 стран, в которых мужчины с большой долей вероятности умрут раньше 70 лет из-за неинфекционных заболеваний (рака, диабета, сердечных и легочных заболеваний). Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Королевского колледжа Лондона, в рамках которого были изучены данные из более чем 180 стран, опубликованные изданием The Lancet.

Вероятность такой смерти для 30-летнего белорусского мужчины сегодня составляет 35,2%. Хуже ситуация только в Монголии, Фиджи, Казахстане, Туркменистане и России. Также в топ-10 стран по ранней смертности мужчины от неинфекционных заболеваний попали Украина, Грузия, Кирибати и Северная Корея.

Наиболее высокие шансы дожить до 70 у мужчин из Исландии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Бахрейна, Южной Кореи, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии.

У женщин в топ-10 аналогичного антирейтинга вошли Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуар, Гайана, Йемен, Афганистан, Папуа – Новая Гвинея, Мали, Лесото, Гаити и Лаос. Самые благополучные для старения женщины страны – Южная Корея, Япония, Испания, Швейцария, Сингапур, Португалия, Италия, Австралия, Финляндия и Франция.