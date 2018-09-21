В РНПЦ детской хирургии впервые в Республике Беларусь и на территории СНГ была выполнена операция Damus-Rastelli ребёнку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Обычно пациентам с подобным диагнозом во всем мире проводится многоэтапная хирургическая коррекция, которая заканчивается только к трём-четырём годам их жизни, а в ряде случаев и вовсе требуется пересадка сердца.

Операция длилась около 14 часов. Сердце трехмесячного ребёнка было остановлено на 3 часа, однако по прошествии этого времени оно забилось будучи уже здоровым.

Ежегодно по всему миру проводится не более десятка таких операций.