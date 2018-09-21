Депутат Палаты представителей, член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая стала студенткой Академии управления. Сейчас у нее первая сессия.

– У меня есть юридическое образование – окончила Белорусский государственный университет по специальности “Правоведение”, теперь буду изучать систему управления национальной экономикой в Академии управления, – рассказала Анна Канопацкая “Белорусскому партизану“. – Сдала экзамены, учусь платно, поскольку это второе высшее образование.

Во время вступительного экзамена мне попался вопрос “Конституция Республики Беларусь как основа государственной власти и управления”, а также “Социально-экономическая политика Беларуси в рамках реализации решений Всебелорусского народного собрания”.

И у меня возник вопрос: а какие правовые и законодательные основы функционирования Всебелорусского собрания? Что это за орган, какие его полномочия? В Конституции о Всебелорусском собрании нет ни слова. У меня складывается впечатление, что это просто разбазаривание бюджетных средств…

Я эту мысль высказала на днях и одному профессору, который читает лекции и рассказывает, как у нас все устроено. Он считает, что когда президент едет в Оршу устраивать разнос чиновникам – это нормально. Я извинилась и сказала, что, на мой взгляд, у президента другие задачи, он — гарант Конституции, и не должен устраивать разносы чиновникам и учить их элементарным вещам.

Первый шаг решения проблемы – озвучить ее. И если есть проблема с подготовкой кадров, может, не кран нужно менять, а всю систему?

Мне кажется, задача преподавателей Академии управления — рассказывать не о том, как у нас есть, а учить, как должно быть все устроено, как правильно. Тем более что в аудитории сидят чиновники, которые пришли повышать свой уровень знаний.

Пока у меня только первая сессия. Я три лекции сидела молча, конспектировала. А потом стала аккуратно задавать вопросы. Например, на лекции по одному из экономических предметов лектор спрашивает: у вас есть вопросы? Я спрашиваю: “Скажите, пожалуйста, вы либерал?”. Голос из зала: “Вы что, забыли, где находитесь?” Я ответила “В Академии управления, а в чем проблема?” Оказалось, для некоторых либерализм – это почти ругательное слово!

Анна Канопацкая не боится, что к ней как к студентке будет особенное отношение и самое пристальное внимание.

– Я уверена в своих знаниях, – говорит она. – Например, на вступительном экзамене я получила “восьмерку”, и немного даже расстроилась. Но не думаю, что это было связано с каким-то особым ко мне отношением. Просто я не обладала достаточными знаниями по заданному вопросу.

Все время говорю об этом своему сыну, который учится в БГУ. Учу, что он может высказывать свою точку зрения, даже если она не совпадает с точкой зрения преподавателя, но при этом у него должны быть отличные знания предмета! Чтобы никто не мог сказать: мы тебя отчисляем за неуспеваемость.

Я посещаю все лекции в Академии управления. Думаю, на практических занятиях буду готовить доклады, и излагать свою точку зрения на устройство государства. Мне нравится учиться.

И, повторюсь, я не стесняюсь сказать о том, что чего-то не знаю. Когда работаю над законопроектами, прошу помощи у профессионалов, потому что я не эксперт. Человек не может быть знатоком во всех вопросах.