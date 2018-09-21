Алла Пугачева и сахарный диабет

Жизнь артистов на сцене чем-то напоминает фронт. Конечно приятно быть кумиром миллионов, однако здоровья не купишь!

В 2010 году Алла Пугачёва призналась на весь мир в том, что она больна сахарным диабетом. Приехав на Украину, Алла Борисовна Пугачева встретилась с представителем Украинской православной церкви Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром. Он предложил вино, но певица отказалась: “Я не могу, у меня диабет, – призналась неожиданно она. Но вот когда она о нём узнала, певица умалчивает (с неизвестных источников стало известно, что это 2006 год). По словам врачей, этот недуг способен много лет не давать о себе знать.

Именно так и произошло. Известно, что артистка давно имеет проблемы с сердцем и сосудами, у неё проблемы с эндокринной системой, давлением, поговаривают, что основное заболевание – атеросклероз. Болезнь у артистки развивалась на фоне стрессов, ухудшалось зрение, стала мучить одышка, жгло в груди, мучили её и головные боли, жаловалась на общую слабость – всё это списывалось на интенсивный график работы и хроническую усталость. Но увы, все эти симптомы были так называемым преддиабетом, который не только можно, но и нужно было лечить, в обратном случае всё это вылилось в полноценный диагноз – сахарный диабет.

У Аллы Пугачёвой обнаружили сахарный диабет II типа, который, в отличие от I типа, развивается у людей, достигших сорокалетнего возраста. Провоцировалось заболевание множеством факторов: и высококалорийное питание, и избыточный вес, и гиподинамия, и постоянный стресс.