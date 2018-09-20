Осенью риск подхватить простуду резко возрастает, и многие люди начинают укреплять иммунитет витамином С: пьют чай с лимоном и малиновым вареньем, принимают аскорбинку. Такие меры помогают укрепить организм и избежать простудных заболеваний, однако врачи предупреждают: если увлечься подобным оздоровлением, можно заработать гораздо более серьезные недуги, чем обычный насморк. Что будет, если перенасытить свой организм витамином С, и сколько апельсинов в день можно съедать, чтобы не оказаться на больничной койке, АиФ.ру рассказал терапевт Александр Зубарев.

Один перец или пучок петрушки

Чтобы не заболеть зимой, подумать об иммунитете нужно уже осенью. Но вместе с этим чрезмерное употребление продуктов с содержанием витамина С может быть опасно для организма и чревато целым ворохом серьезных недугов. «Суточная норма витамина С для взрослого человека – 80 мг в сутки, осенью – до 100 мг, – объясняет терапевт. – Чтобы получить такую порцию, достаточно съесть один болгарский перец или апельсин, немного шпината, петрушки или брокколи, один киви. К сожалению, многие люди ошибочно полагают, что витамин С содержится только в цитрусовых, и не контролируют свой рацион, а некоторые при этом еще начинают принимать аскорбинку. Конечно, благодаря такой «ударной» дозе вы не заболеете простудой, но все равно подорвете свое здоровье».

По словам врача, люди, в организме которых переизбыток витамина С, часто чувствуют головокружение, слабость. Могут появиться кожные высыпания, головная боль, изжога, расстройство желудка. Если вовремя не обратить внимания на эти проявления, они перерастут в серьезные заболевания – гастрит или даже язву желудка, камни в почках и в желчном пузыре, повреждение лейкоцитов в крови. И все это – от слишком большого количества витамина С в организме. Все вышеперечисленное может быть симптомом и других заболеваний – например, отравления – но если они дают о себе знать именно в тот период, когда вы принимаете витамины, стоит задуматься и пересмотреть свой рацион.

Само пройдет?

Если переизбыток витамина С в организме небольшой, то, скорее всего, все лишнее выйдет из организма естественным путем. Если же человек решил «укрепить здоровье» горстью аскорбинок и килограммом апельсинов, неприятные последствия вскоре дадут о себе знать. Чтобы избавиться от дискомфортных ощущений, нужно пить больше воды и сократить потребление витамина С. В случае сохранения симптомов следует обратиться к врачу.

«Максимальная доза витамина С не должна превышать одного грамма, – напоминает Зубарев. – Такую порцию рекомендуется принимать не дольше нескольких дней, при простудных заболеваниях или для профилактики. Потом следует вернуться к норме в 80 мг. В противном случае произойдет переизбыток аскорбиновой кислоты в организме».

Аскорбинка – только в крайнем случае

Дополнительный прием витамина С показан только отдельным категориям людей – тем, которые имеют вредные привычки, проходит период реабилитации после болезни или тем, чья работа связана с физическим нагрузками. Но при этом даже небольшое превышение нормы витамина С в организме смертельно опасно для людей, которые страдают сахарным диабетом, почечной недостаточностью, гипертонией.

Что же делать, чтобы получать от витамина С только пользу? «Старайтесь получать этот витамин только из продуктов питания, – советует врач. – Даже если вы переедите фруктов и овощей, которые его содержат, переизбыток не задержится в вашем организме. К тому же витамины натурального происхождения усваиваются гораздо лучше! Принимайте аскорбиновую кислоту в драже только в случае необходимости, а не как конфеты – потому что вам нравится ее вкус. Внимательно изучайте этикетку на баночке: аскорбинка бывает разной дозировки, как 50 мг так и 100 мг. Последний вариант – уже суточная доза. Моя рекомендация: правильно питайтесь, соблюдайте гигиену и занимайтесь спортом – и простудные заболевания обойдут вас стороной».