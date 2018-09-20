Судя по опросам населения, проводимыми Национальным банком РБ, этим летом число сторонников сбережений в белорусских рублях среди жителей страны значительно выросло, что на фоне обвала курса рубля кажется довольно странным и требует объяснения.

А именно, доля людей, которые считают предпочтительной валютой для сбережений белорусские рубли, в августе 2018 года поднялась до 31,3% с 23,8% в мае. Конечно, опрос показал, что большинство жителей страны по-прежнему скептически относятся к рублю, но, все же, рост числа сторонников рубля с примерно четвертой части жителей страны до трети, это весьма серьезное событие. Впрочем, объяснение парадокса может быть простым: опрос, возможно, был проведен до обвала курса рубля, который начался в конце августа. То есть, нынешние настроения у людей могут быть совсем иными.

Привлекательнее стали не только рубли, но и недвижимость, и ценные бумаги

Но даже если это объяснение справедливо, то сам факт роста симпатий к рублю за неполные три летних месяца все равно выглядит удивительным. Ситуация проясниться, если посмотреть, что за это время произошло на валютном рынке РБ. В апреле белорусский рубль вслед за российским рублем резко ослабел по отношению к доллару и евро, но затем последовали примерно три месяца укрепления нашего рубля. В мае население было напугано апрельским обвалом курса, поэтому отношение к рублевым сбережениям значительно ухудшилось по сравнению с предыдущим опросом. Но затем белорусский рубль почти восстановился, а физические лица получили еще одно довольно наглядное подтверждение устойчивости белорусской валюты. Поэтому если в мае наблюдалось резкое увеличение числа людей, которые затруднились с ответом на вопрос о лучшей валюте для сбережений (до 245), то в августе таковых оказалось всего 136. Подъем курса рубля летом, по-видимому, убедил колеблющихся выбрать рубль. Сейчас они об этом, наверное, жалеют.

Есть еще одна возможная причина странного результата опроса населения в августе – это изменение методики исследования Нацбанка. А именно, он мог каким-то образом изменить срез белорусского общества, в котором проводит опросы. В пользу такого предположения говорит тот факт, что весьма существенные изменения произошли и в отношении ряда других видов сбережения, на которые события на валютном рынке, по идее, заметного влияния оказывать не должны.

Например, число людей, которые наиболее предпочтительной формой сбережения считают ценные бумаги, в августе увеличилось до 3,6% опрошенных с 2,1% в мае. При этом никаких событий на рынке ценных бумаг Беларуси, которые могли бы привести к такому эффекту, с мая по август не происходило. Правда, были такие события за рубежом, например, в США после обвала фондовых индексов страны в начале года, в августе они не только восстановились, но и достигли новых исторических рекордов. Но это ценные бумаги США, а не Беларуси! Возможно, сказалось продвижение корпоративных облигаций, проводимое Беларусбанком и сетью магазинов «Простор». Особой рекламной компании в масштабах всей страны они не проводят, ограничиваясь, в основном, своими сетями, но и это дает существенных охват населения.

В августе увеличилось и число людей, которые считают, что лучше всего хранить сбережения в недвижимости: до 21,2% от общего количества опрошенных с 19% в мае. Но этот рост вполне может объясняться увеличением цен на квартиры, который происходит с прошлого года. К тому же, президент Беларуси Александр Лукашенко вполне открыто говорит, что в Минске власти специально стремятся строить меньше квартир, чтобы жители регионов не стремились переехать в столицу. А возводить жилье строители при этом собираются где-то в Тьмутаракани, где угодно, но только не там, где оно необходимо жителям страны, имеющим деньги. То есть сам президент лоббирует рост цен на жилье, по крайней мере, в столице.

Интерес к депозитам растет, а их число падает …

А вот увеличение в августе числа людей, которые лучшей формой сбережения средств считают депозиты в банках, кажется странным. Число сторонников такого вида сбережений выросло до 28,8% от числа опрошенных с 25,7% в мае. С чего бы это, неясно, так как, согласно данным самого Нацбанка, население страны активно выводит средства из банков (сумма валютных срочных депозитов населения в банках сокращается, а срочные рублевые депозиты растут, но говорить о существенном подъеме темпов их увеличения не приходится).

К тому же, как показали результаты последнего ежеквартального исследования Нацбанка «Знай своего клиента», количество счетов в белорусских банках, открытых вкладчиками – резидентами РБ, за II квартал 2018 года сократилось на 2,9% (60,75 тыс.) и составило 2,055 млн. Причем падение данного параметра наблюдалось, по крайней мере, и в течение предыдущих трех кварталов. Это плохо согласуется с данными опроса о росте интереса физических лиц к депозитам.

При этом снижается число людей, которые лучшим видом сбережений считают наличные деньги, хотя они пока остаются в большинстве. В августе доля сторонников наличных среди жителей Беларуси упала до 38,9% с 43,9% в мае. При этом ставки по банковским вкладам хотя и выросли, но не настолько значительно, чтобы произвести существенное положительное впечатление. А что касается других условий вкладов, то они как были, так и остаются весьма недружественными для вкладчиков.

Не подтверждает наличие существенных изменений в настроениях населения и динамика вкладов физических лиц в банках в последние месяцы. Величина срочных рублевых депозитов населения в августе увеличились по сравнению с июлем на 74,8 млн. рублей, что существенно превысило увеличение за июль, равное 66,1 млн. рублей. Однако величина валютных срочных депозитов населения в банках за август сократилась на 59,1 млн. долларов против сокращения в июле на 48,9 млн. долларов. В рублевом выражении валютные депозиты снизились примерно на 120 млн. рублей, что намного превысило прирост рублевых.

Из динамики объемов и числа банковских депозитов следует вывод, что в целом жители РБ остаются негативно настроенными по отношению к сбережению средств в банках. Однако, судя по опросам, ситуация, похоже, улучшается. Согласно проведенному в августе опросу Нацбанка, число людей, которые считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок в августе снизилось до 33% от опрошенных с 33,7% в мае, а число людей, которые считают, что в настоящее время благоприятно для сбережений увеличилось до 31,3% с 30% в мае.

Впрочем, учитывая последние события на валютном рынке, настроения уже вполне могли измениться. Доллар снова значительно подорожал всего за несколько недель, а ведь в магазинах цены не выросли в такой же степени. Какие тут сбережения, опыт последних лет показывает, что надо срочно продавать валюту и покупать, покупать, покупать.

В целом можно сделать вывод, что пока говорить о переломе настроений жителей нашей страны в пользу сбережений в банках и белорусских рублях рано. Ситуация на валютном рынке изменчива, а это препятствует данному процессу.