В Беларуси на два года будет снижено минимальное наказание по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса. Если по ч. 2 было от пяти лет, то станет от трех лет, по ч. 3 – вместо от восьми лет будет от шести. Об этом заявил 20 сентября начальник управления по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры .

По его словам, депутаты в первом чтении уже приняли законопроект о внесении изменений в ряд статей УК, передает TUT.by.

Эта мера, отметил Салауди Магамадов, позволит избирательно подходить к наказанию в зависимости от тяжести преступления и от личности обвиняемого

Первый зампредседателя Следственного комитета Алексей Волков рассказал, что СК предложил квалифицировать совместное приобретение, перевозку и употребление наркотиков по ч. 1 ст. 328 УК. «Это адекватный подход и отвечает принципам гуманизма», — сказал он.