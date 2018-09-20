"Уже год на местных смотрят черепа". Под Хойниками рабочие раскопали кладбище — и, бросив все, уехали

В Хойникском районе строители во время земляных работ раскопали старое кладбище. Из земли на поверхность рабочие извлекли кости и черепа — и так и оставили. Читатель TUT.BY Олег утверждает, что уже год местные жители «любуются» человеческими останками.

Сам мужчина из Мозыря, но по работе ему приходится бывать в разных уголках страны. Неделю назад, говорит, состоялась командировка в Хойникский район — и после трудового дня Олег решил прогуляться по местности вблизи деревни Стреличево. Но увидел жуткую картину — из земли торчали человеческие черепа.

— В нескольких сотнях метров от деревни я обнаружил вот этот ужас. Спросил местных, знают ли они, что это. Местные жители рассказали Олегу, что еще на картах 30-х годов прошлого века на этом месте значилось старое кладбище. Сказали, что уже год на них смотрят эти черепа. Еще прошлым летом рабочие для нужд местного колхоза добывали здесь песок и напоролись на кости. Люди стали возмущаться, что не надо здесь копать — и тогда рабочие уехали добывать песок в другое место. А кости и черепа так и оставили, даже не закопали, — возмущен мужчина.

В Стреличевском сельском совете сообщили, что о незахороненных останках на своей территории не слышали. Пообещали, что сегодня же выедут на место и изучат ситуацию.