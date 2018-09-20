Более двух с половиной тысяч верующих планируют поехать в эти выходные в Литву для участия в официальных мероприятиях с участием Папы Римского Франциска, сообщил Sputnik Беларусь в четверг пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько.

Глава Римско-католической церкви посетит Литву с официальным визитом в ближайшие выходные. В рамках поездки он поучаствует в мероприятиях в Вильнюсе и Каунасе, а в начале следующей недели посетит также Латвию и Эстонию.

“Разумеется, на мероприятия поедет большая делегация белорусских верующих. От Минско-Могилевской архиепархии в Литву поедут более 700 человек, в целом из страны — более двух с половиной тысяч”, — рассказал Санько.

Возглавлять белорусскую делегацию на мероприятиях будет митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, однако отдельных встреч у понтифика не запланировано. В Вильнюсе он пообщается с молодежью и посетит ряд мероприятий, а в Каунасе отслужит мессу в парке Сантакос.