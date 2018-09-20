Какой смысл в работе полутора сотен комиссий, если они помогают найти работу единицам?

За первое полугодие в комиссии обратилось 4 тысячи человек. Это «достаточно позитивный сигнал», считает председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Но если присмотреться, то 4 тысячи обратившихся в 150 комиссий – это очень мало. Получается, что в среднем в каждую комиссию за полгода обратилось по 27 человек или около 4,5 человек в месяц. Даже если не все комиссии работали с начала года, 4 тысячи человек – это 1,6% от 239 тысяч безработных, зарегистрированных в Беларуси по классификации Международной организации труда.

Комиссии забирают работу у центров занятости?

Учитывая, что суть работы созданных в Беларуси 150 комиссий по содействию занятости практически полностью повторяет функции центров занятости − помочь человеку найти работу или пройти переобучение − а результатов их работы пока не видно, эффективность выбранного метода содействия занятости вряд ли превышает затраты на его организацию, считают эксперты.

Более того затраты на работу комиссий могут намного превосходить пользу от их работы. Создать комиссии на бумаге выглядит дешево, но это рабочее время госслужащих, которые работают за общественные деньги, подчеркивает директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

— Как минимум мы говорим о рабочем времени, которое проведено на выполнение не первоочередных функций, во-вторых, может идти речь о командировочных, если членам комиссий надо добираться до районов, также есть обязательная работа по протоколированию деятельности комиссии, наверняка, есть какая-то координация с центрами содействия занятости. На все это идут рабочее время и рабочие ресурсы, — объясняет эксперт.

Работа комиссий больше похожа на элемент ручного управления человеческими жизнями. И люди туда обращаются, в первую очередь, чтобы не числиться «тунеядцами», а не в расчете на серьезную поддержку в поиске работы, отмечает руководитель SYMPA.

— Если посетить любой центр содействия занятости, увидите, что там толпы народа. Значит, те, кто стоят на учете как безработные, оценивают работу центров как более эффективную, нежели работу комиссий, — считает Наталья Рябова.

Получается, вместо создания комиссий, можно было бы повысить эффективность работы центров занятости. Хотя и их престиж сейчас слишком низкий, как и вера в поддержку государства в случае потери работы. Это подтверждают цифры: зарегистрированная безработица в стране 0,4%, а фактическая — больше 5%, то есть в 12,5 раз выше.

Можно ли перестать решетом воду носить?

Создавать дополнительные структуры только потому, что имеющиеся не работают, нерационально, делают вывод эксперты.

— Вместо создания «костылей» нужно было бы реформировать поддержку безработных в целом, — отмечает социолог Елена Артёменко.

Люди не регистрируются на бирже труда, и это подтверждает, что статус безработного не приносит никакой поддержки и качественной помощи в трудоустройстве. Вот почему нет смысла в создании дополнительных механизмов к существующей службе занятости в виде комиссий, отмечает эксперт.

— Размер пособия по безработице и затраты на то, чтобы стать на учет на бирже труда демотивирует людей это делать, — дополняет эксперт Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Говорить о помощи и защите со стороны государства можно будет, когда пособие по безработице вырастет хотя бы до уровня прожиточного минимума, считает эксперт.

Безработных прежде всего интересует как раз финансовая поддержка в виде пособия, которая позволила бы на время поиска работы хотя бы содержать себя. Важна и возможность пройти переквалификацию.

— Это было бы значимым направлением поддержки безработных. Мы видим долгосрочную тенденцию по сокращению государственного сектора. Эти кадры тоже нужно трудоустраивать, давать им возможности дополнительного образования в смежных сферах, — говорит Елена Артёменко.

Если представить, что действующая система службы занятости будет отвечать за пособия для безработных, то дополнительной мерой поддержки безработных стали бы институты, помогающие пройти профессиональные курсы и переквалификацию, отмечает социолог. Причем образовательные возможности стоило бы максимально рекламировать.

Выгодней и эффективней, чем работа комиссий, было бы провести широкую информационную кампанию с предложениями от Минтруда людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, прийти в такие-то организации, пройти такое-то образование, получить ваучер на переобучение или доступ к бизнес-литературе, чтобы люди могли стать самозанятыми, предлагает Мария Акулова.

— Такой моральный окрас получил бы отклик у людей, потому что они бы увидели, что им действительно хотят помочь, поддержать, и госорганы заинтересованы в том, чтобы они в будущем вкладывались в экономический рост страны, — считает эксперт.

Разрабатывая политику содействия занятости, стоило посмотреть на ключевые вещи: «тунеядцами» нередко становятся те люди, которые не могу найти работу, соответствующую их квалификации или позволяющую обеспечить себя, а не потому что люди не хотят работать.

— Количество «тунеядцев» более высокое в самых бедных регионах Беларуси. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, одна из причин их появления — экономические проблемы в конкретном городе, селе или райцентре, — подчеркивает Мария Акулова.

Исследование BEROC «Оценка численности трудоспособного населения, не занятого в экономике, и экономическое развитие регионов Беларуси за 2007-2015 годы» подтверждает, что число незанятых в экономике белорусов зависит от уровня развития региона, возможных доходов на местных предприятиях, низкого уровня социальных стандартов.

Больше всего так называемых «тунеядцев» авторы исследования нашли в отдельных районах Брестской, Гомельской, Могилевской и Витебской областях — то есть близко к границам с Украиной и Россией. Экономические условия вынуждают местных жителей уезжать на заработки или подрабатывать неофициально.