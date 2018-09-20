На кинофестивале “Лістапад” состоится белорусская премьера провокационной картины Ларса фон Триера “Дом, который построил Джек”, сообщили организаторы ММКФ.

Впервые фильм был представлен в Каннах и ознаменовал возвращение режиссера, объявленного в 2011 году персоной нон грата, на каннскую “красную дорожку”. На 25-м Минском международном кинофестивале картина будет показана в секции “Мастер-класс”, призванной знакомить белорусскую публику с новейшими работами лучших киноавторов современности.

Автор картин “Рассекая волны”, “Танцующая в темноте”, “Догвилль”, “Антихрист”, “Нимфоманка: Часть 1” и “Нимфоманка: Часть 2” на этот раз рассказал историю о серийном убийце, которая стала очередной сенсацией мастера кинопровокаций. Палачи и жертвы оказываются на одной моральной ступени, а искусство приравнено к преступлению.

После пресс-конференции, посвященной премьере фильма “Меланхолия” на Каннском кинофестивале, из-за обвинений в сочувствии нацистам Ларс фон Триер был объявлен персоной нон грата. В Канны он вернулся с очередным вызовом общественному мнению, конъюнктуре и тенденциям, связанным в том числе с движением за женское равноправие в кино. Мировая премьера “Дома, который построил Джек” показала, что Триер остался бунтарем и, возможно, единственным в мировом кинематографе классиком, чья скандальная репутация не мешает оставаться лидером мирового киноистеблишмента.

“Новый фильм Ларса фон Триера может также выглядеть попыткой разобраться с собственными демонами. Здесь радикальный киноязык, абсолютная беспощадность, причем в первую очередь к самому себе, провокационное доскональное живописание людей, чьи жизненные принципы лежат “по ту сторону добра и зла”, – уверен программный директор фестиваля Игорь Сукманов.

Он полагает, что в этом и состоит искусство фон Триера – его кино никого не оставляет равнодушным: одних оно восхищает, других отталкивает.