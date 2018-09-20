Португальский форвард Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в первом матче в рамках Лиги чемпионов в составе туринского “Ювентуса”.

На 29-й минуте поединка с “Валенсией” Роналду в пылу борьбы попал рукой в лицо защитнику “летучих мышей” Мурильо. Главный арбитр встречи Феликс Брых, посовещавшись с помощником, удалил нападающего с поля за неспортивное поведение.

Отметим, что Криштиану покидал поле со слезами на глазах. Для нападающего это первое в карьере удаление в самом престижном еврокубке.