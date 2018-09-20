Министерство финансов Беларуси провело очередной аукцион по доразмещению государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №251. Как сообщили в ведомстве, на аукцион было подано 15 заявок от юридических и физических лиц на общую сумму 2,9 млн евро.

Фактический объем размещения составил 2,93 млн евро по ценам, заявленным участниками аукциона.

Тажке минфин Беларуси 25 сентября проведет в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи аукцион по доразмещению государственных долгосрочных облигаций выпуска №251 для юридических и физических лиц на сумму 17,38 млн евро.