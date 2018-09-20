Следующий шестилетний цикл в экономике России будет непростым. Об этом предупредил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В четверг на заседании кабмина он заявил, что нужно учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также в не меньшей степени — возможность расширения торговых войн и раскрутку санкционого «маховика». Медведев заверил: Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в сложных условиях и обеспечить устойчивое повышение уровня жизни людей.

2019 год Медведев назвал «адаптационным» для экономики и отметил, что новый пакет структурных изменений выведет ее на более высокую траекторию. Так, по прогнозам МЭР, с 2021 года ежегодный темп экономического роста превысит 3%.