Сегодня, 20 сентября, состоялась вчера президента Беларуси с членом постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

На ней Александр Лукашенко отметил, что для нашей страны очень важно углубление взаимодействия с Китаем. Беларусь и Китай стали железными братьями, отметил глава Беларуси.

Чжао Лэцзи прибыл в Минск с целью воплотить в жизнь договоренности, достигнутые на июньском саммите ШОС. Кроме того, наладить стратегию сотрудничества и взаимовыгодных связей, укрепив дружественные отношения.

Было отмечено китайской стороной, что Беларусь внесла огромную лепту в развитие китайско-белорусских отношений.