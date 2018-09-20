Сухие данные официальной статистики. С 1995-го по 2018 год население Беларуси уменьшилось на 719.618 человек: с 10.210.403 до 9.491.823. Численность населения в трудоспособном возрасте сократилась на 233.585 человек: с 5.664.932 до 5.431.347. Население моложе 16 лет – на 719.618 человек, а старше трудоспособного возраста – наоборот увеличилось на 234.623 человека. Пенсионеров в стране почти на 325 тысяч больше, чем людей старше трудоспособного возраста. При этом пенсионных льготников примерно столько же, сколько всего жителей в областном центре Бресте. Богатая страна? Но с грустной статистикой. Если не сказать жестче: со статистикой грядущей демографической катастрофы…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 21 сентября