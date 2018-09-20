В УВД Миноблисполкома сообщили, что белорусы из России везли в крыше машины 1000 литров спирта.

В милиции рассказали, что были задержаны двое 30-летних жителей Молодечно. Мужчины в крыше автомобиля Ford Transit незаконно ввезли на территорию Республики Беларусь из Российской федерации 1000 литров спирта. «Найденный алкоголь изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении молодечненцев к административной ответственности по ч.3 ст. 12.27 (Незаконное перемещение или хранение спиртных напитков) КоАП РБ», — сообщили в управлении.