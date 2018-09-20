Концерн “Белнефтехим” заявляет о сближении переговорных позиций с Россией по условиям импорта нефтепродуктов из РФ.

“Пока переговоры не завершены, идет определенное сближение позиций”, – сказал заместитель председателя концерна “Белнефтехим” Владимир Сизов журналистам в четверг в Минске.

Между тем, В.Сизов отказался от дальнейших комментариев, в том числе по поводу позиции белорусской стороны.

Как сообщалось, Россия заявила о намерении ограничить с 1 октября беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь, мотивируя это потерями российского бюджета. Ожидается, что решение проблемы будет найдено в ходе встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая намечена на 21 сентября.