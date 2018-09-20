12 советов для поддержания здоровья в пожилом возрасте

Здоровый образ жизни является одним из наиболее важных факторов, которые помогают поддерживать психическое и физическое здоровье в нормальном состоянии у пожилых людей.

Что нужно для поддержания здоровья

Физическая активность — Первым фактором является двигательная активность, которой так не хватает в современном обществе. Для увеличения активности используются специально подобранные упражнения, которые могут предоставить нужную полезную нагрузку на все группы мышц. Это помогает противодействовать появлению признаков процесса старения. Упражнения подбираются индивидуально, в зависимости от возраста и состояния организма; Правильное питание — Разнообразное сбалансированное питание, которое позволяет получать необходимые вещества для нормальной работы организма, а также не перегружать его вредными продуктами, ведущими к образованию лишнего веса; Отказаться от курения — Многие пожилые люди считают, что они могут уже не заботиться о состоянии своего здоровья, если ранее курили, так как вред организму уже нанесен. На самом деле, если отказаться от этой вредной привычки в любом возрасте, то все равно будут заметны улучшения для состояния организма; Не пить кофе и алкоголь — Ограничить или полностью исключить употребление кофе и алкоголя, так как все это влияет на сердечно-сосудистую систему и вредно в любом возрасте; Никаких стрессовых ситуаций — Также следует избегать стрессовых состояний и стараться контролировать свои эмоции, ограждать себя от негативных событий, прослушивания плохих новостей, не имеющих к человеку ни какого личного отношения и так далее; Активная мозговая деятельность — Рекомендуем больше читать и обсуждать информацию, обучаться чему-то новому. Даже разгадывание кроссвордов помогает держать ум в тонусе; Правильный сон — Отдых и крепкий сон должны стать постоянным пунктом режима, так как без этих элементов организм будет идти на истощение, и как следствие, деградацию здоровья. После полезных нагрузок рекомендуется хорошо отдохнуть и ежедневно высыпаться; Социальная и сексуальная активность — Регулярная реализация своих желаний, а также появляющихся идей помогает сохранить психологическое и физическое здоровье; Обливание и обтирание — Различного рода закаливание способствует укреплению здоровья и сопротивлению возникающим негативным факторам; Общение — Поддержание хороших взаимоотношений с близкими и родными, больше находится в окружении людей с общими интересами; *Существуют пансионаты выходного дня, где люди в возрасте могут провести выходные в окружении людей такого же возраста. Санитария — Также требуется поддерживаться принципы безопасности для людей пожилого возраста. Это включает в себя проживание в сухом и теплом помещении, прогулки на свежем воздухе и поддержание хорошей санитарной обстановки; Гигиена — Выполнять все правила личной гигиены

Главным правилом здесь является то, чтобы у человека была личная мотивация, чтобы он хотел оставаться здоровым и прилагать к этому необходимые усилия. Для большинства людей это означает, что придется изменять повседневную жизнь и вводить определенные режимы.