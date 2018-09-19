В День без автомобиля, 22 сентября, минчанам покажут таромат для автоматического приема тары. Об этом сообщили в городском комитете природных ресурсов и окружающей среды.

Оборудование установят на улице Ленина, где с 14.00 до 21.00 в рамках Европейской недели мобильности будет проходить экологический праздник, посвященный альтернативным способам передвижения.

Автомат будет принимать пластиковые и стеклянные бутылки, а также жестяные банки из-под напитков. Всем участникам и посетителям мероприятия предоставят возможность ознакомиться с системой приема тары и опробовать таромат на месте.

С 15.00 до 19.00, в каждый полный час, будут разыгрываться ценные призы.

Напомним, в Беларуси сейчас разрабатывается механизм работы депозитно-залоговой системы обращения тары. Цель ее внедрения – увеличение сбора и переработки вторичных ресурсов.

Эта система действует во многих европейских странах. Потребители возвращают бутылки и банки в тароматы, взамен же устройства возвращают им деньги – сумму залога за данную тару, которая изначально включена в стоимость покупаемых товаров.