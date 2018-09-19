В УГАИ ГУВД Мингорисполкома раскрыли подробности погони со стрельбой, которая произошла 18 сентября, в Минске. По данным ведомства, преследование началось около 14:50 возле деревни Лошаны Минского района, где на трассе Р28 (Минск–Молодечно) водитель автомобиля Audi 80 с российскими номерами выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке.

В районе Заславля по техническим причинам служебный автомобиль ГАИ не смог продолжить погоню. В Минске на улице Тимирязева в районе МКАД инспекторы заметили лихача, который вновь не выполнил требование об остановке. Затем он повернул в сторону переулка Тучинского на парковку торгового центра “Корона”, где поехал по тротуару в направлении входа в станцию метрополитена “Молодежная”.

Чтобы остановить автомобиль, угрожавший жизни и здоровью граждан, сотрудники ГАИ открыл огонь. Но это не помогло, и водитель продолжил движение по тротуару в направлении улицы Кальварийской, затем по самой Кальварийской, где повернул на Жудро и поехал по встречной полосе.

На Жудро водитель врезался в стоящие автомобили, благодаря чему его удалось заблокировать служебными автомобилями ГАИ. Водитель задержан. Водитель, гражданин Беларуси 1953 года рождения, был трезв. Причину неадекватного поведения он пояснить не смог.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

десять + восемь =