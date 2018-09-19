В УГАИ ГУВД Мингорисполкома раскрыли подробности погони со стрельбой, которая произошла 18 сентября, в Минске. По данным ведомства, преследование началось около 14:50 возле деревни Лошаны Минского района, где на трассе Р28 (Минск–Молодечно) водитель автомобиля Audi 80 с российскими номерами выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке.

В районе Заславля по техническим причинам служебный автомобиль ГАИ не смог продолжить погоню. В Минске на улице Тимирязева в районе МКАД инспекторы заметили лихача, который вновь не выполнил требование об остановке. Затем он повернул в сторону переулка Тучинского на парковку торгового центра “Корона”, где поехал по тротуару в направлении входа в станцию метрополитена “Молодежная”.

Чтобы остановить автомобиль, угрожавший жизни и здоровью граждан, сотрудники ГАИ открыл огонь. Но это не помогло, и водитель продолжил движение по тротуару в направлении улицы Кальварийской, затем по самой Кальварийской, где повернул на Жудро и поехал по встречной полосе.

На Жудро водитель врезался в стоящие автомобили, благодаря чему его удалось заблокировать служебными автомобилями ГАИ. Водитель задержан. Водитель, гражданин Беларуси 1953 года рождения, был трезв. Причину неадекватного поведения он пояснить не смог.