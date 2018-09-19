18 сентября 2018 года пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в белорусской мясной продукции нашли следы лекарственных препаратов‍.

С 20 сентября 2018 года вводятся временные ограничения на поставки мясной продукции в отношении предприятия «Старфуд» (Брест) в связи с повторным обнаружением кокцидиостатика монезина в его продукции.

Помимо этого, еще пять белорусских производителей попали под усиленный лабораторный контроль Россельхознадзора по причине обнаружения в их продукции микроорганизмов, кокцидиостатиков и антибиотиков.