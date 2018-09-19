Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Данное решение принято Нацбанком по итогам заседания по денежно-кредитной политике 19 сентября 2018 года.

“Годовая инфляция соответствует прогнозной динамике. В будущем рост цен будет складываться вблизи установленной на 2019-2020 годы цели пять процентов. Препятствий для этого со стороны внутренней экономики не просматривается. Определенные проинфляционные риски формируются со стороны ухудшающихся внешнеэкономических условий и возросшей неопределенности их дальнейшего развития”, – сообщили в Нацбанке.

В августе 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил пять процентов. По итогам 2018 года инфляция ожидается около 5,5 процента при целевом показателе не более шести процентов.

Внутренний спрос оказывает умеренное воздействие на динамику цен. Со стороны внешнего сектора просматривается некоторое усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ожидаемым ускорением инфляционных процессов в России.

Для сдерживания инфляционного давления со стороны внешнего сектора и достижения целевого показателя по инфляции потребуется сохранение дезинфляционного характера монетарных условий.

Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне направлено на поддержание монетарных условий, обеспечивающих нахождение инфляции вблизи целевого уровня пять процентов в 2019-2020 годах.